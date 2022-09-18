«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

У зв'язку з тим, що багатьох людей питання фінансового благополуччя цікавлять не менше, ніж здоров'я чи перспективи кар'єрного зростання, астролог Тамара Глоба вирішила скласти передбачення для всіх знаків зодіаку на вересень 2022 року.

Виявилося, що у представників чотирьох зодіакальних сузір'їв є дуже значні перспективи стати багатшими до кінця місяця — але тільки в тому випадку, якщо докладуть максимум зусиль у два тижні, що залишилися, пише інформаційний ресурс.



Хто ж ці 4 щасливчики?

Тілець

На думку астролога, Тельці будуть дуже успішними у фінансовому плані. Це дозволить їм мати достатньо енергії та часу для бізнесу та близьких. Успіхи Тельців привернуть увагу керівників, їхній авторитет зросте, почнуться зміни у рівні доходів та кар'єрних щаблях.

Лев

Представники творчих професій отримають солідне фінансування і зможуть реалізувати свої найблискучіші ідеї. Левам слід триматися на відстані від заздрісних людей, каже Глоба. Нечесність може спричинити катастрофу.

Діва

Діви можуть чудово реалізувати себе в два тижні вересня, що залишилися. Це гарний час для зміни роботи. Однак навіть якщо у вас немає бажання піти з роботи, ви можете сміливо чекати на підвищення по службі або збільшення зарплати.

Козеріг

Козероги у вересні можуть зважитися на найбезрозсудніші угоди, і всі вони будуть дуже вдалими. Гроші тектимуть як річка, тільки встигай їх правильно витрачати. Астролог переконана, що дім Козерога в дні вересня буде сповнений гармонії і радості. Однак необхідно уважно стежити за своїм здоров'ям та зміцнювати імунну систему.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали шість знаків зодіаку, яких збагатив повний місяць 10 вересня.

Фото Pixabay

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