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Події

ДТП за участю двох легкових авто у Києві: на в'їзді до міста утворилася пробка

19:52 18 вересня 2022
Знак ДТП

У неділю, 18 вересня, багато автомобілів, що повертаються до Києва, зазнали незручності через пробку, яка утворилася на в'їзді до столиці.

Її причиною стала аварія у Святошинському районі, де на Житомирському шосе зіткнулися два легковики — такий висновок можна зробити з повідомлення патрульної поліції та опублікованого правоохоронцями фото.

Фото Патрульної поліції Києва

«ДТП на Житомирському шосе. Рух утруднений у напрямку міста Києва», — йдеться у повідомленні.

На знімку видно, що на місці аварії, окрім правоохоронців, також є лікарі. Тим часом офіційної інформації про загиблих чи постраждалих поки не надходило.

Також у соцмережах опубліковали відео — ймовірно, з місця ДТП.

Нагадаємо, 16 вересня у Києві п'яний водій збив на переході дівчинку-підлітка.

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ДТП за участю двох легкових авто у Києві: на в'їзді до міста утворилася пробка

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