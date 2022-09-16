У Києві п'яний водій збив на переході дівчинку-підлітка та втік з місця ДТП

У Києві сталася ДТП, в якій п'яний водій збив людину та покинув місце аварії. Як повідомили у поліції, вчора ввечері, перебуваючи у нетверезому стані, водій автомобіля Chevrolet наїхав на дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом.



Аварія сталась в Оболонському районі столиці. Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля Chevrolet скоїв наїзд на 17-річну киянку, яка переходила дорогу пішохідним переходом по вулиці Малиновського.

Після аварії зловмисник втік з місця події. Але за кількасот метрів його затримали небайдужі очевидці злочину.

Рівень алкоголю у крові водія становив 1,5 проміле. Наразі правопорушника затримано. Дівчину з травмами госпіталізували до лікарні, її життю нічого не загрожує.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування продовжується.



Нагадаємо, позавчора у Києві у ДТП потрапив кортеж президента Зеленського. Легковий автомобіль зіткнувся з автомобілем президента та машинами супроводу. Водію легковика надали невідкладну допомогу. Президент не постраждав, його водій зазнав невеликих травм.

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