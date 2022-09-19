Принц Вільям став багатшим на мільярд доларів з гаком

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон після смерті Єлизавети II отримали нові титули. З 9 вересня повний титул старшого сина короля Чарльза III звучить тепер так — Його Королівська Високість принц Вільям, принц Уельський, герцог Корнуолльський, герцог Ротсей, 1-й герцог Кембриджський, граф Честер, граф Каррік, 1-й граф Стратерн, бар 1-й барон Каррікфергюс, лорд Островів, принц і великий стюард Шотландії.

Одночасно з отриманням нових титулів Вільям став значно багатшим. До смерті бабусі його статки оцінювали приблизно в 34 мільйони фунтів. Тепер він отримав величезний спадок, який оцінюється в 1,1 мільярда фунтів або 1,3 мільярда доларів!

Йдеться про герцогство Корнуолл. Так британці називають сукупність нерухомого майна, яке з 1337 отримує старший син правлячого монарха. Це землі загальною площею 140 тисяч акрів та різні споруди на них у 22 графствах.

Об'єкти найрізноманітніші — від крикетного стадіону «Овал» у Лондоні до Дартмурської в'язниці у Девоні.

Особистий стан дозволяє спадкоємцю та його сім'ї не отримувати гроші на утримання з бюджету. Казна оплачує лише витрати, які старший син короля (чи королеви) несе, коли виконує державні обов'язки.

Вільям ні платити податки з доходу. Однак він може наслідувати приклад батька, який з 1993 добровільно робив це.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram