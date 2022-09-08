У четвер, 8 вересня, у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Про смерть монарха на 97-му році життя повідомив Букінгемський палац: «Сьогодні вдень королева мирно померла у Балморалі. Король і Королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра».

Вдень 8 вересня ЗМІ повідомляли тривожні новини про погіршення стану королеви. Протягом дня у замок прибували члени монаршої родини. Принц Гаррі та Меган Маркл також виїхали до Шотландії до замку Балморал, куди влітку королева запрошувала їх на відпочинок.

В останні місяці стан Єлизавети II похитнувся. Королева важко перенесла смерть чоловіка Філіпа, який помер у квітні 2021 року, не доживши два місяці до столітнього ювілею.

У лютому 2022-го стало відомо, що королева заразилася коронавірусом. Напередодні Єлизавета II випустила заяву, в якій офіційно призначила старшого сина Чарльза своїм наступником на троні. Сьогодні прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс у своєму зверненні повідомила, що король візьме ім'я Карла III.

На початку літа у Великій Британії та країнах Співдружності відбулося святкування Платинового ювілею Єлизавети II — 70 років з дня її сходження на престол.

Декілька років тому було розроблено спеціальний протокол на випадок смерті монарха. Документ передбачає, що першою офіційною особою, яка повідомить про смерть королеви, має бути її секретар. Він зателефонує прем'єр-міністру і скаже: «Лондонський міст впав»…

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