За добу знищено шість пунктів управління та три склади боєприпасів противника, атаку на Бахмут відбито, — Генштаб

За добу, що минула, ворог завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початком цієї доби ворог завдав ще три ракетних удари.

«Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар — підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника. Зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів.

Зокрема, на південному напрямку наша авіація нанесла 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. «Ураження нанесено по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховц», — зазначили в оперативному командуванні «Південь».

Наразі підтверджено ліквідацію 29 рашистів, 2 самохідних і 1 звичайної 152 мм гаубиці «Мста-С» та «Мста-Б», командної машини управління винищувальною авіацією та БМП-3. В Благодатному і Херсоні знищено 2 склади з боєприпасами окупантів.

А у Генштабі ЗСУ уточнили втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше експерт Пьотр Жоховський з Центру східних досліджень, аналізуючи перебіг бойових дій, відзначив, що на фронті відбулася стабілізація. На його думку, Україна не хоче в ейфорії штовхати та витісняти ворога, тому що вона знає: розширення лінії зв’язку між військами та тилом може згодом спричинити проблеми, якщо росіяни вирішать здійснити якісь наступальні дії.

Фото Генштабу ЗСУ

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