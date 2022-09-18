«Розумна тактика»: закордонний експерт пояснив, чому український наступ зупинився

Після успішного та стрімкого контрнаступу ЗСУ відбулася стабілізація фронту — насамперед завдяки мудрій українській тактиці. Україна не хоче в ейфорії штовхати та витісняти ворога, тому що вона знає: розширення лінії зв’язку між військами та тилом може згодом спричинити проблеми, якщо росіяни вирішать здійснити якісь наступальні дії. Такої думки дотримується експерт Пьотр Жоховський з Центру східних досліджень, повідомляє tokfm.pl.

Вже понад тиждень з фронту надходить інформація про серію поразок російської армії. За кілька днів український контрнаступ на Харківщині звільнив від російської окупації майже 400 міст і містечок та майже 150 тисяч людей, їхніх мешканців. Нині загальна протяжність лінії фронту становить 2500 км — на 1300 км ведуться активні бойові дії. Здається, контрнаступ усе-таки сповільнився. За словами Пьотра Жоховського, ситуація на фронті справді стабілізувалася, але це свідома стратегія українців.

«Масштаби успіху здивували навіть їх, і могли виявитися пасткою в довгостроковій перспективі. Я хотів би процитувати заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, який офіційно сказав: ми не очікували, що зайдемо так далеко. І одразу вказав на проблему: ми не можемо йти далі. Тому що ми піддали б наші власні війська, наприклад, оточенню російської армії, — сказав Жоховський. - Зараз головним завданням українців є утримання дорожньої мережі та забезпечення матеріально-технічного забезпечення українських військ, які зайшли на раніше окуповані росіянами території. Така стабілізація фронту — це насамперед мудра українська тактика. В околицях Херсону досі точаться бої. Там росіяни добре підготовлені до оборони, хоча їхнє становище не надто радісне. Українці послідовно руйнують дніпровські переправи, через що росіянам важко транспортувати важку техніку чи запаси боєприпасів. Можливо, вони сподіваються, що погіршення матеріально-технічних обставин російських військ призведе до того, що вони самі залишать Херсон, щоб уникнути втрат. Це можливо за умови, що українці продовжать наступальну діяльність».

Додамо, що російська армія щодня обстрілює ракетами Кривий Ріг. Серед інших були знищені об’єкти водної інфраструктури.

«Це ще один день відплати за успішний український контрнаступ, — оцінив Жоховський. - Це перший напад на гідротехнічний об’єкт, поки в Україні не було нападів на жодну ГЕС».

Однак, як зазначив експерт, росіяни регулярно обстрілюють енергетичні об'єкти:

«Це напади на мирне населення, внаслідок чого атмосфера опору росіянам загострюється».

Експерт не сумнівається, що взимку можна очікувати нових атак такого типу, спрямованих на дестабілізацію енергосистеми України.

Раніше український військовий експерт Олег Жданов розповів, коли чекати на новий контрнаступ ЗСУ.

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