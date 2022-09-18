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Події

Ворог знову атакував Дніпропетровщину, випустивши понад 60 снарядів: є загиблі та поранені

17:45 18 вересня 2022
На місці військового злочину

Після нічних обстрілів рашисти у неділю, 18 вересня, знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Двоє чоловіків загинули. Ще двох чоловіків і жінку поранено… Такі невтішні попередні дані після масованого обстрілу Нікопольського району» , — розповів він.

Руйнування у житловому будинку

За словами голови області, росіяни після обіду чотири рази вдарили по трьох громадах району — Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Направили на мирних людей понад 60 снарядів.

«У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція» , — додав Резніченко.

Нагадаємо, раніше наслідки масштабних обстрілів, у т.ч. і в ніч на 18 вересня оцінили владу Харківської області

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