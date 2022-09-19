У Pulp Mill Print заявили про тиск та відповіли на закиди щодо несплати податків

Одне з найбільших поліграфічних підприємств у Східній Європі, яке входить до складу австрійсько-німецької групи Pulp Mill Holding, — Pulp Mill Print заявило про тиск з боку контролюючих органів та дало відповідь на закиди щодо несплати податків та отриманих позик. У Pulp Mill Print повідомили, що боргів перед державою не мають та за весь час своєї роботи завжди чинно дотримувалися ЗУ. Підприємство опублікувало на своїй сторінці у фейсбуці офіційну позицію.

«ЗМІ зазначають про несплату нашим Товариством податку на прибуток на загальну суму 127 522 707 грн. Підставою вказаного порушення, виходячи із наявної у нас інформації, стало придбання ТОВ «Палп Мілл Прінт» на аукціоні 2019 року активів збанкрутілого підприємства ПрАТ «Бліц-Інформ» за ціною, яка є нижчою, ніж та, що в розумінні представників контролюючого органу мала бути справедливою.

Отже, контролюючий орган донарахував нашому Товариству податок на прибуток, виходячи не з ціни продажу майна, як вимагає законодавство, (…) а з оцінки, яка мала визначити початкову вартість для проведення публічного аукціону, на якому і було придбане майно.

Ми вважаємо, що наше Товариство виконало всі вимоги податкового законодавства в повному обсязі і, як підтверджує Головне управління Державної податкової служби у Київській області, ТОВ «Палп Мілл Прінт» не має невиконаних податкових зобов’язань перед бюджетом та цільовими фондами.



Основним принципом роботи ТОВ «Палп Мілл Прінт» завжди було дотримання законодавства України та виконання своїх зобов’язань перед партнерами і державними установами", — заявили у пресслужбі компанії.

Наразі у Pulp Mill Print працює близько 400 спеціалістів. У пресслужбі повідомили: з 2018-го по 2022 рік вони сплатили майже 272 мільйони гривень. Лише за цей рік Pulp Mill Print сплатив податку на прибуток понад 4 мільйони гривень, податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів — майже 20 мільйонів, військового збору — понад 1 мільйон.

«Всім достеменно відомо, що новостворена компанія в нашій державі не має можливості залучення банківських кредитів, а практика надання поворотної допомоги материнською компанією своєму дочірньому Товариству є єдиний шанс фінансової підтримки. Саме цю фінансову допомогу в межах групи компаній правоохоронні органи вирішили визначити, як протиправну діяльність нібито вчинену з метою легалізації (відмивання) коштів.

Окремо хочемо наголосити, що дані правочини були детально вивчені працівниками Головного управління Державної податкової служби у Київській області під час податкової перевірки ТОВ «Палп Мілл Прінт», яка проводилася у 2021 році. За результатами було складено акт, в висновках якого відсутні будь які порушення в межах цих операцій, відповідно, дані операції були здійснені з дотриманням чинного законодавства України", — повідомили в Pulp Mill Print.

На їхню думку, намагання органів досудового розслідування використати у кримінальному провадженні неправдиву інформацію щодо ТОВ «Палп Мілл Прінт» може свідчити про те, що єдиною метою накладення арешту на майно та корпоративні права, ймовірно, є бажання за будь-яку ціну заблокувати господарську діяльність підприємства.

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