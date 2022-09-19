Загинув захисник України, якому 2014 року бойовики відрубали руку з тризубом

В Старосамбірській громаді повідомили, що в лікарні Дніпра 18 вересня помер захисник України — старосамбірчанин Василь Пелеш.

Це той саме боєць, який захищав Україну ще у 2014 році. Він був поранений, потрапив у полон. У хлопця було патріотичне татуювання на руці у формі тризуба. Тож бойовики відрубали йому руку. Згодом Василя вдалося повернути у рамках обміну.

«З початком повномасштабного вторгення Василь знову пішов захищати Україну… На Донеччині отримав поранення в голову, коли перевозив необхідні для воїнів речі з другої лінії фронту на першу. Від імені усієї громади висловлюємо щирі слова підтримки родині Пелиш у цей важкий для вас час. Нехай Господь дасть сили перенести важкий біль утрати», — повідомив Старосамбірський міський голова Ігор Трухим.

А народна депутатка України Ірина Геращенко пригадала, як у 2016 році Василя запросили на січневу сесію ПАРЄ. «Європейці тоді ще не уявляли масштабів жорстокості окупантів, закривали очі на анексію Криму і Донбасу, прагнули діалогу з путіним. Нам вартувало неабияких зусиль добитися проведення слухань про нелюдське поводження з полоненими. Спеціальним гостем був Василь Пелеш. Дев"ятнадцятирічний „айдарівець“, якому росіяни відтяли в полоні руку тільки за те, що він мав тату тризуба», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах та пригадує, що хлопець розповів про пережите, про важливу роль добровольців в захисті України, яка в 2014 не мала боєздатної армії.

«Навіть з протезом він залишався на службі», — додала політикиня.

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Фото зі сторінки Старосамбірської громади у соцмережах

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