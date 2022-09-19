«Російський шаблон не змінюється вже 8 років. І в цьому їхня проблема», — Олексій Копитько про обстріл Донецька

Радник міністра оборони Олексій Копитько пов'язав повідомлення про обстріл Донецька з міжнародними подіями. Окупанти, як водиться, звинуватили в цьому ЗСУ, повідомивши про 13 загиблих, серед яких є діти.

На думку Олексія Копитька, яку він виклав на своїй сторінці у соцмережах, обстріл та повдомлення про жертви з'явилися за звичайною закономірністю:

«Перше. Напередодні важливих подій на Генасамблеї ООН, де, серед іншого, активно підніматиметься питання злочинів росії з наступною ініціативою виключення/принаймні — перегляду статусу цієї держави-терориста у Раді безпеки ООН.

Друге. Аби відвернути увагу від масових поховань в Ізюмі, росіяни починають розганяти інформацію про обстріли Донецька нібито українською стороною. Через всі пропагандистські праски вже крутять істерію щодо 13 загиблих. Ця російська закономірність не змінюється вже 8 років. І в цьому їхня проблема.

Вони забивають частину ефіру, «позицію російської сторони» мають цитувати. Але їм вже давно ніхто не вірить.

Тому, думаю, росіянам доведеться підвищити градус — підірвати щось в москві чи петербурзі.

Тому що після втечі з Харківській області і сигналів типу заяви Пугачової треба якось мобілізувати людей навколо війни, яка втрачає популярність.

Аналог ситуації 1999 року, коли путін тільки піднімався на трон".

Фото з соціальних мереж

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