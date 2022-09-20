Овни вирішать важливі питання, а Леви виявлять себе з найкращого боку: гороскопи від Ірини Богдан та Анжели Перл на 20 вересня

Астрологиня Ірини Богдан вважає, що вівторок, 20 вересня 2022 року, стане для представників багатьох знаків зодіаку «днем везіння», якщо вони зможуть включити фантазію або вдатися до незвичайних методів вирішення питань.

Водночас, вона рекомендує не піддаватися провокаціям, пише інформаційний ресурс .

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Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам вдасться швидко і легко вирішити те, що ще вчора здавалося нереальним. Намагайтеся зібратися і встигати за подіями, які сьогодні відбуватимуться просто блискавично. Можете звертатися за допомогою до будь-кого — ніхто вам не відмовить.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Для Тельців це буде день інтриг, натхнення та прагнення до мети. Ви зараз мислите нестандартно, і це добре. Адже рішення будуть ефективними та цікавими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Прекрасний день для Близнюків. Ви сьогодні зможете зробити все й одразу. Ваші бажання збігатимуться з можливостями, і ввечері ви будете собою пишатися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні діятимуть у правильному напрямку. Крім того, ви зрозумієте свої помилки і зможете виправити. Намагайтеся все зробити якнайкраще, у вас все вийде.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Непростий день для Левів. Однак ви зможете зібратися з силами і все зробити так, як треба. Будьте готові повернутися до старих питань і нарешті поставити у них крапку. На цей раз проблеми вирішуються.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День не з легких для Дів, але якщо ви звернетеся до фахівців, то вони допоможуть вам вирішити проблему. Сьогодні вибір за вами, тож будьте відповідальним, а ще покладіться на власну інтуїцію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Непоганий день для Терезів, але ви матимете мало впевненості — в собі, в результаті, в інших людях, в обставинах. Крім того, ви повинні зробити непростий вибір, але у вас все вийде.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів це день найуспішніших справ. Не звертайте увагу на токсичних людей, які вам заздритимуть та заважатимуть. Не даруйте їм свій час та емоції.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Хороший, успішний і приємний день для Стрільців. Ви знаходитесь у пошуках чогось нового, і ви його знайдете. Здоров'я не підведе, і гарний настрій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні під силу будь-які, навіть найскладніші завдання. Ви легко порозумієтеся з ким завгодно, а у складних питаннях вам допоможуть колеги та друзі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв це день питань та миттєвих відповідей. Ви не будете довго у незнанні і відразу зрозумієте, як правильно вчинити. Будьте готові до додаткових витрат.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні можна вирушати магазинами. Особливо надійними виявляться придбання для дому. Будьте готові розглянути найвигідніші пропозиції.

У свою чергу австралійська астрологиня Анжела Перл вважає, що 20 серпня деяким знакам зодіаку буде трохи складно впоратися з важливими та серйозними завданнями. Тому їм рекомендується стримувати свої емоції та контролювати вчинки, наводить її слова астрологічний сайт.

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Овен

Якщо намагатися і не відступати від намічених цілей, то з поставленими завданнями можна буде впоратися. А досягнуті цілі дадуть свої плоди як грошову винагороду. Імовірні романтичні відносини, але поспішати не варто, спочатку потрібно переконатися у серйозності намірів. Слід звернути увагу на своє здоров'я, можливі нездужання та головний біль.

Телець

Нестача нових вражень може зіпсувати стосунки у родині. Краще вирушити разом із рідними людьми на природу, погратись з дітьми в цікаві ігри. Це буде корисно і пізнавально. Імовірні зміни в особистому житті, які змусять переглянути деякі погляди. Увечері можна піддатися своїм бажанням та примхам.

Близнюки

Відповідний настрій допоможе впоратися з поточними та нудними справами. Залагодивши їх, можна сміливо вирушити за покупками для особистих потреб. Друзі здивують своїм раптовим візитом та привабливими пропозиціями. Саме час для відвертих розмов із коханою людиною, а також наведення ладу у відносинах.

Рак

На ґрунті побутових питань можливі розбіжності з близькими людьми. Напружена ситуація викликає сварки та конфлікти. Необхідно йти на поступки, щоб зберегти мир та гармонію. У робочих питаннях не виключені помилки, постарайтеся уважніше ставитися до своїх дій. Завдяки інтуїції можна без втрат вийти із критичної ситуації.

Лев

Буде можливість на роботі проявити себе з найкращого боку. У деяких питаннях буде потрібна допомога близьких людей. Можна планувати подорожі чи поїздки з веселою та комфортною компанією. Увечері необхідно приділити увагу сім'ї, разом подивитися цікавий фільм чи зайнятися улюбленими справами.

Діва

Робочі питання завдадуть чимало клопоту. Але слід зосередитись і постаратися все вчасно вирішити. Імовірні грошові премії, які принесуть і радість, і можливість особистих придбань. Не варто сильно звертати увагу на критику оточуючих людей, інакше конфліктних ситуацій не уникнути.

Терези

Можливо доведеться робити кілька справ одночасно. Встигати треба буде скрізь і всюди. Але те, що відбувається, анітрохи не втомить. А навпаки додасть натхнення та сил. Ймовірно, що керівництво оцінить добре виконану роботу. Увечері бажано повноцінно відпочити у спокійній та затишній обстановці.

Скорпіон

День може бути пов'язаний із серйозною відповідальністю, доведеться вирішувати самостійно складні справи. Тому потрібно постаратися не дратуватися і не конфліктувати, щоб не допустити колосальних помилок. Ймовірно, участь у якихось заходах, а також можливі нові знайомства.

Стрілець

Якщо зволікати, то можна згаяти цікаву можливість. Тому необхідно бути дуже уважними та зосередитися на головних завданнях дня. Оточуючі можуть втручатися в особистий простір і цим дуже дратувати. Слід свої емоції тримати під замком, щоби не зробити необдуманих вчинків.

Козеріг

На роботі можливі деякі непорозуміння, пов'язані з розбіжністю поглядів. Якщо вдасться стримати емоційний порив і знайти компроміс, то до серйозного конфлікту не дійде. Цього дня вдасться укласти вигідну угоду, результати якої дуже потішать. Для романтичних зустрічей підійде вечірній час.

Водолій

Доведеться змушувати себе зосередитися на серйозних завданнях і боротися з лінощами. Таким чином можна досягти поставленої мети. Друзям буде непросто відмовити в розвагах, тому що доведеться багато працювати і відволікатися зовсім небажано. Але результати виконаної роботи того варті. Грошова винагорода не змусить на себе довго чекати. Можливе погіршення самопочуття, треба зробити паузу та добре відпочити.

Риби

Знайдеться легкий спосіб вирішити проблему, котра давно хвилювала. Але впоратися одному буде складно. Тому можна звернутися до вірних друзів, які ніколи не відмовлять. Близькі люди побалують своєю увагою та турботою, чим піднімуть настрій та зарядять позитивом. Увечері корисно прогулятись на свіжому повітрі.

Раніше астрологиня Тамара Глоба склала гороскоп на вересень, назвавши чотири знаки зодіаку, які мають шанс розбагатіти до кінця місяця.

Фото Pixabay

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