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Погода

До України наближається негода: в яких областях чекати зниження температури та снігу з дощем

15:21 20 вересня 2022
Сніг у Карпатах

В Україні перший сніг у Карпатах випав 18 вересня, йтиме він і у середу, 21 вересня.

«Циклон над Україною крутитиметься і у середу. 21 вересня на дощі розраховують, за прогностичними моделями, західні, північні та центральні області України. У Карпатах — з мокрим снігом, яким вже не здивувати, бо йде третій день з перервами. Переважно на високогір'ї», — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

У південній частині очікується суха погода, а у східних областях дощ ймовірний найближчої ночі, проте вдень 21 вересня там буде сухо і навіть сонячно.

Фото Наталії Діденко

Температура повітря найближчої ночі очікується низькою — до +5+10 градусів, в Карпатах подекуди близько нуля чи й невеликі «мінуси». Впродовж дня передбачається +10+16 градусів, на сході та півдні — до +16+21 градусу.

«У Києві в середу знову мокра погода, знову дощ. Температура повітря вночі +7+9 градусів, вдень 21 вересня стовпчики термометрів зможуть прорватися лише до +12 градусів», — додала Наталія Діденко.

До речі, начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак просив туристів утримуватися від походи у гори. Повідомлялося про хмарну погоду на горі Піп Іван, де темература повітря опускалася до -3 градусів. Негода, за його словами, утримуватиметься до неділі.

Фото зі сторінки Василя Фіцака у соцмережах

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