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Україна

Карпати засипало снігом: туристів просять утриматися від походів у гори (відео)

13:21 20 вересня 2022
сніг у Карпатах

У Карпатах продовжує вирувати негода: місцями сніг насипав вище коліна, тому туристів просять утриматися від підйому у гори.

Про це написав у Facebook начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак.
Водночас на горі Піп Іван буде хмарно, вітер південно-східний 4−6 м/с, а температура повітря опустилася до -3 градусів. Теж не зовсім схильна до «подорожей» по горах погода.

Найближчим часом поліпшення погоди чекати не доводиться. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 21 вересня, західна частина країни перебуває у владі дощів. Нічні температури від +5 до +8 градусів.

Нагадаємо, синоптики обіцяли українцям дуже теплий та сухий вересень, особливо першу половину місяця.

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