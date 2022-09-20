Лукашенко заговорив про воєнний час в білорусі і удар в спину росії

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, який нещодавно погрожував Заходу ядерною зброєю, доручив почати підготовку до оборони країни по нормам воєнного часу. Про це повідомляє офіційний сайт білоруського диктатора.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі із секретарем радбезу білорусі Олександром Вольфовичем. Спілкуючись з чиновником, якого називають агентом кремля в білорусі, лукашенко заявив, що не допустить, аби росії завдали «удару в спину».

«Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою батьківщину. І щодо підтримки росії, ще раз підтверджую: через білорусь жодного удару в спину, убік, збоку, з флангів по російських військах не повинно бути. І не буде. У цьому наше зобов'язання перед нашим союзником», — сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає можливим наказ лукашенка білоруській армії вступити у війну з Україною його останнім розпорядженням в якості самопроголошеного президента країни

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