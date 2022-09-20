Перелік громад скоротили: переселенці з яких областей можуть розраховувати на грошову допомогу від держави
Міністерство реінтеграції оновило перелік, на основі якого переселенці матимуть змогу отримувати виплати.
В оновленому переліку територій поменшало населених пунктів. До списку внесли 327 громад з 9 областей, повідомили у відомстві.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (5) областей.
На державну допомогу можуть розраховувати переселенці, громади яких:
- перебувають тимчасово в окупації;
- перебувають в оточенні (блоковані);
- на території яких продовжуються активні бойові дії.
Список доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району на Дніпропетровщині.
«Якщо ви зареєстровані у будь-якій з зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи на гарячу лінію) та уточнити інформацію», — йдеться у повідомленні міністерства.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дітей-переселенців реєструватимуть за місцем фактичного проживання батьків. Так вони зможуть отримати довідку ВПО та допомогу від держави, а також інші адміністративні послуги.224
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