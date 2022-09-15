Частині переселенців спростять оформлення пенсії: кого це стосується та що зміниться

Внутрішнім переселенцям з Криму, які мають право на грошову допомогу нарівні з іншими ВПО, спростять оформлення українських пенсій

Як повідомляють в Мінреінтеграції, на «гарячу» лінію продовжують надходити звернення мешканців окупованого півострову, які виїхали на материкову частину України, щодо відсутності необхідних документів для оформлення виплат.

Для вирішення цієї проблеми міністерство напрацювало зміни до відповідних урядових актів. Зокрема, щодо скасування підтверження уповноваженого органу рф про те, що особі не призначалась пенсія на території АР Крим та Севастополя. А громадські організації проведуть спеціальний аналіз щодо доречності надання низки інших документів, які передбачені Порядком виплати пенсій, та нададуть відповідні рекомендації.

Звернення, що наразі надходять на «гарячі» лінії Мінреінтеграції та БФ «Право на захист», «Крим СОС» та «Донбас СОС», передаватимуться до Мінсоцполітики й вирішуватимуться в індивідуальному порядку.

ВПО з такими запитаннями можуть звертатися за телефонами:

«Донбас СОС» — 800 309 110 (безкоштовно з усіх українських операторів) та 093 500 69 18 (Viber);

«Крим СОС» — +38 096 224 01 23 (дзвінки на телефон та месенджери Viber, WhatsApp, Signal, Telegram) +38 063 077 16 19 (тільки месенджери Viber, WhatsApp, Signal, Telegram) за тарифами операторів;

БФ «Право на захист» — можна звертатись щодня з 7:00 до 22:00 за наступними контактами: «гаряча» лінія у телеграмі або за телефонами: VODAFONE: +380 995 075 090; KYIVSTAR: +380 685 075 090; LIFECELL: +380 935 075 090;

Мінреінтеграції — 1548 («гаряча» лінія з кризових питань), +38 066 813 62 39 («гаряча» лінія Уповноваженого з питань ВПО).

Нагадаємо, що внутрішні переселенці, які подавали через «Дію» заявки на отримання фіндопомоги до 30 квітня, але так і не отримали грошей, можуть повторно звернутися за призначенням держдопомоги до 1 жовтня в органи соціального захисту або відправити заяву поштою. В Мінреінтеграції повідомили, що робити ВПО, у яких органи соцзахисту не приймають заяву.

Фото зі сторінки Мінреінтеграції у соцмережах

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