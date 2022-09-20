Вдруге краще не одружуватися: чому можуть не випустити за кордон чоловіків, які самостійно виховують дитину

В умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначені законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Одна зі статей документа говорить, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації — «жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років». Про це на Facebook-сторінці «Юридична компанія Incolanse» нагадує юристка Ольга Драчевська.

За її словами, чоловіки, які самостійно виховують хоча б одну дитину до 18 років, мають право виїжджати за межі України за наявності одного з наступних документів:

- свідоцтва про народження дитини (дітей);

- свідоцтва про смерть матері дитини.

Щодо матері можуть бути також інші документи:

- рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

- рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

- рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

- рішення суду про оголошення матері померлої.

При цьому, за словами Драчевської, прикордонна служба України звертає увагу на те, якщо чоловік вдруге одружився, то в такому разі він уже не вважається особою, яка самостійно виховує дитину віком до 18 років.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков щодо постійних прохань дозволити чоловікам залишати територію України, нагадав, що в країні війна. Українські чоловіки у переважній більшості мають бути готовими не лише бути призваними до армії, а й воювати. ЗСУ повинні мати можливість поповнювати свій мобілізаційний резерв.

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