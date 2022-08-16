Зеленського попросили дозволити виїзд за кордон чоловіків без військового досвіду: що відповів президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловікам виїжджати за межі України буде дозволено після закінчення дії воєнного стану.

Так глава держави відповів на петицію з закликом дозволити чоловікам залишати межі України.

В електронній петиції просили Зеленського зняти обмеження на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років без військового досвіду. Ініціатор звернення висловила думку, що багато чоловіків можуть бути кориснішими не в окопах, а на інформаційному фронті, а саме за кордоном.

Зеленський нагадав, що в Україні триває війна з росією. З метою захисту держави з 24 лютого запроваджено воєнний стан, який уже продовжувався. І після 23 серпня знову продовжується на 90 днів.

На період дії режиму воєнного стану конституційні права та свободи людини та громадянина, передбачені, у тому числі статтею 33 Конституції, можуть обмежуватися.

Скасуються обмеження після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Зеленський зазначив, що доручив Кабміну опрацювати порушені в електронній петиції питання, оскільки правила перетину державного кордону на період воєнного стану встановлюються Кабміном.

Нагадаємо, за умов дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права законно виїхати з країни. Виїзд дозволяється у виняткових випадках.

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