«Це війна»: у Міноборони прокоментували можливу видачу дозволів на виїзд чоловікам за кордон

В Україні триває війна. І українські чоловіки у переважній більшості мають бути готовими не лише бути призваними до армії, а й воювати. ЗСУ повинні мати можливість поповнювати свій мобілізаційний резерв.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

«Це війна. І як би нам не хотілося, ми зазнаємо втрат, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина залишилася живою, але не може повернутися назад у стрій. Це означає, що Генштаб та весь сектор безпеки й оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати лави з мобілізаційного резерву», — пояснив міністр.

За його словами, підготовлено документ про дозвіл виїзду за межі України військовозобов'язаним студентам, які навчаються за кордоном. Нині він на погодженні у Кабміні.

Як відомо, за умов дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд лише певним категоріям — непридатним до військової служби, які мають на утриманні трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей або осіб з інвалідністю тощо.

Раніше повідомлялося, що підприємці з 1 вересня матимуть змогу виїжджати за кордон за умови внесення застави, але лише на 7 днів. Але поки що ця опція не діє.

Також повідомлялося, що Кабмін дозволив виїзд за кордон морякам, але це буде можливо за погодженням з територіальним центром комплектування.

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