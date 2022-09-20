40.91 / 41.78 40.39 / 41.44
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Намагався підкупити патрульних за «150 тисяч»: суд обрав запобіжний захід скандальному нардепу

17:52 20 вересня 2022
суд

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Олександру Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських. Суд призначив Трухіну заставу у розмірі 49 620 гривень. Про це повідомили у САП.

«Суд частково задовольнив клопотання САП та застосував до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 49,620 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Трухіна зобов'язали:
- прибувати до детектива, прокурора та суду на кожну вимогу;
- повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання чи роботи;
- утримуватись від спілкування з Міністром внутрішніх справ України, а також іншими посадовими особами та свідками у справі.

Термін дії обов'язків — до 20 листопада 2022 року включно.

Нагадаємо, нещодавно САП оголосила підозру Олександру Трухіну у справі ДТП, яка сталася на Бориспільській трасі у серпні 2021 року. Нардеп став учасником аварії, внаслідок якої постраждало 6 людей. На місці ДТП Трухін пропонував поліцейським хабар у розмірі «150 тисяч». Докладно про «справу Трухіна» у матеріалі «ФАКТІВ».

298

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

Ані Лорак

«Рашистська творчість ні до чого»: Ані Лорак перервала мовчанку та розгнівала українців

Гороскоп

У Раків починається смуга везіння, Рибам варто пошукати нові джерела доходів: фінансовий гороскоп на 19 — 25 вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

«Поллє грошовий дощ»: астролог склала ТОП-4 знаків зодіаку, які розбагатіють до кінця вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту