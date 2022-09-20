Намагався підкупити патрульних за «150 тисяч»: суд обрав запобіжний захід скандальному нардепу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Олександру Трухіну, який намагався підкупити патрульних поліцейських. Суд призначив Трухіну заставу у розмірі 49 620 гривень. Про це повідомили у САП.

«Суд частково задовольнив клопотання САП та застосував до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 49,620 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Трухіна зобов'язали:

- прибувати до детектива, прокурора та суду на кожну вимогу;

- повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання чи роботи;

- утримуватись від спілкування з Міністром внутрішніх справ України, а також іншими посадовими особами та свідками у справі.

Термін дії обов'язків — до 20 листопада 2022 року включно.



Нагадаємо, нещодавно САП оголосила підозру Олександру Трухіну у справі ДТП, яка сталася на Бориспільській трасі у серпні 2021 року. Нардеп став учасником аварії, внаслідок якої постраждало 6 людей. На місці ДТП Трухін пропонував поліцейським хабар у розмірі «150 тисяч». Докладно про «справу Трухіна» у матеріалі «ФАКТІВ».

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