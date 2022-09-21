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Спорт

Ексфутболіст «Динамо» одним ударом по м'ячу дізнався стать майбутньої дитини (відео)

12:43 21 вересня 2022
Александар Драгович із дружиною Крістіною

31-річний колишній футболіст київського «Динамо» Александар Драгович, який нині виступає в Сербії за «Црвену Звєзду», готується вперше стати батьком.

Гравець оригінально дізнався стать майбутньої дитини. На вечірці, організованій спортсменом та його дружиною Крістіною спеціально з цієї нагоди, Алекс ударив по маленькому м'ячику, який лопнув і з нього розсипався порошок блакитного кольору — відповідно, у родині Драговичів незабаром народиться хлопчик.

Додамо, що австрієць виступав за «Динамо» з 2013-го по 2016-й, ставши за цей час двічі чемпіоном України, стільки ж разів здобувши національний кубок та одного разу — Суперкубок країни. Після виступів у Києві Александар перейшов до німецького «Байєра», а в 2021-му грав у складі збірної проти України на Євро-2020.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині футболіста збірної України Юхима Коноплі очікується поповнення.

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