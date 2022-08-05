38.55 / 39.72 38.82 / 40.22
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Футболіст збірної України вперше стане батьком: зворушлива фотосесія

19:18 5 серпня 2022
Юхим Конопля з дружиною

Футболіст «Шахтаря» та збірної України Юхим Конопля, який одружився в березні зі своєю коханою Анастасією Гладун, вперше стане батьком. Про вагітність дружини гравця пара повідомила на своїй спільній сторінці в Instagram, влаштувавши з такої нагоди зворушливу фотосесію.

«Результат нашого безмежного кохання. Новий, найважливіший розділ нашої великої історії», — підписали знімки кохані.

Нагадаємо, що Юхим та Анастасія почали зустрічатися у 2020 році. Раніше у дівчини були стосунки з іншим чемпіоном світу U20 — захисником київського «Динамо» Денисом Поповим.

Цими днями Юхим Конопля, який дебютував у збірній України 7 жовтня 2020-го в товариському матчі з Францією (1:7), готується до сезону у складі «Шахтаря» в словенському Брдо. У неділю, 7 серпня, донеччани проведуть у Римі спаринг із тріумфатором Ліги конференцій італійською «Ромою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України Георгія Судакова народився первісток.

Фото Instagram

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

Фото прокуратури

У Києві померло 8-місячне немовля: підозрюють його матір

Пугачова та Галкін

У росії скоро не чекайте: Пугачова почала влаштовувати своїх дітей до школи в Латвії

Ротару

Великого концерту не буде: стало відомо, як Софія Ротару відзначить 75-річчя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту