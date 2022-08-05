Футболіст збірної України вперше стане батьком: зворушлива фотосесія

Футболіст «Шахтаря» та збірної України Юхим Конопля, який одружився в березні зі своєю коханою Анастасією Гладун, вперше стане батьком. Про вагітність дружини гравця пара повідомила на своїй спільній сторінці в Instagram, влаштувавши з такої нагоди зворушливу фотосесію.

«Результат нашого безмежного кохання. Новий, найважливіший розділ нашої великої історії», — підписали знімки кохані.

Нагадаємо, що Юхим та Анастасія почали зустрічатися у 2020 році. Раніше у дівчини були стосунки з іншим чемпіоном світу U20 — захисником київського «Динамо» Денисом Поповим.

Цими днями Юхим Конопля, який дебютував у збірній України 7 жовтня 2020-го в товариському матчі з Францією (1:7), готується до сезону у складі «Шахтаря» в словенському Брдо. У неділю, 7 серпня, донеччани проведуть у Римі спаринг із тріумфатором Ліги конференцій італійською «Ромою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України Георгія Судакова народився первісток.

Фото Instagram

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