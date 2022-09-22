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Слова розходяться із ділом: у Зеленського пояснили, чому кремль погодився обміняти «азовців» на Медведчука

13:34 22 вересня 2022
Віктор Медведчук

Обмін кума Путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, що він таки важливий для росії, всупереч раніше зробленим офіційними заявам осіб цієї країни.

Про це заявив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Слова — це одне, а як все відбувається — трохи інше. Це стосується і російської федерації, тому що більшість їхніх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому й обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, це показує, що Медведчук все ж таки важливий для росії», — пояснив Тимошенко.

Як відомо, у квітні СБУ затримала Віктора Медведчука, який намагався втекти з України. Після цього президент Володимир Зеленський запропонував росії обміняти його на українських захисників. На що відповів прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков. Він заявив, що Кремль не зацікавлений у такому обміні, оскільки Медведчук не громадянин рф і нібито «не має відношення до «спецоперації».

Нагадаємо, серед звільнених з російських катівень виявилася і військова медична Мар'яна Мамонова, яка має днями стати матір'ю.

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