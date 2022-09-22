Слова розходяться із ділом: у Зеленського пояснили, чому кремль погодився обміняти «азовців» на Медведчука

Обмін кума Путіна Віктора Медведчука на українських захисників показує, що він таки важливий для росії, всупереч раніше зробленим офіційними заявам осіб цієї країни.

Про це заявив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Слова — це одне, а як все відбувається — трохи інше. Це стосується і російської федерації, тому що більшість їхніх слів, а можливо й у 100% випадків, не збігаються з тим, як є насправді. Саме тому й обмін на пана Медведчука відбувся на велику кількість наших захисників, це показує, що Медведчук все ж таки важливий для росії», — пояснив Тимошенко.

Як відомо, у квітні СБУ затримала Віктора Медведчука, який намагався втекти з України. Після цього президент Володимир Зеленський запропонував росії обміняти його на українських захисників. На що відповів прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков. Він заявив, що Кремль не зацікавлений у такому обміні, оскільки Медведчук не громадянин рф і нібито «не має відношення до «спецоперації».

Нагадаємо, серед звільнених з російських катівень виявилася і військова медична Мар'яна Мамонова, яка має днями стати матір'ю.

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