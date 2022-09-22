«215 гарних новин»: Зеленський про обмін кума путіна на українських воїнів, у тому числі і майбутню маму

У середу, 21 вересня, коли в росії оголосили «часткову мобілізацію», Україна повернула з полону 215 своїх захисників, у тому числі бійців та командирів «Азова».

Про звільнення з полону путінських нелюдів наших героїв повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 210-го дня війни.

«Ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні у нас 215 добрих новин. Це однозначно перемога для нашої держави, всього суспільства. А головне — для 215 сімей, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці. Герой України Євген Бова. Герой України Лев Пашко. Герой України Денис Прокопенко» , — сказав глава держави.

За словами президента, повернулися 108 бійців «Азова», 188 героїв «Азовсталі» та Маріуполя. Вісім — поранено під час російського теракту в Оленівці.

«Загалом 215 героїв! Це воїни Нацгвардії, нашої армії, Військово-Морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ та інші», — наголосив він.

Зокрема, вдалося повернути також засуджених до страти Миколу Куща та Костянтина Нікітенка.

«Ми пам'ятаємо всіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. У цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємося від ворога: ми цінуємо кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб урятувати всіх, хто перебуває у російському полоні», — наголосив президент.

За його словами, ця операція готувалася довго та мала кілька складових.

«Перша складова: ми обміняли одного фаната росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного зі СБУ, який перебував у слідчому ізоляторі. Ми говорили, наполягали, кількість зросла до 200. Віддати Медведчука за справжніх воїнів — не шкода», — заявив Зеленський.

Він повідомив, що Медведчук пройшов усі передбачені законом слідчі дії, що Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень.

За словами президента, повернути вдалося навіть понад 200 українських громадян.

«Хоча навіть більше ніж 200… Тому що серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх до України», — сказав Володимир Зеленський.

Щодо другої складової, то вона стосується п'яти бойових командирів, за яких, за словами Зеленського, довелося поборотися більше й довше, адже їм загрожувала найстрашніша смертна кара.

«П'ять супергероїв. В обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні на жаль, ні на співчуття, ні взагалі будь-яких слів: тих, хто воював проти України і тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібний», — заявив глава держави.

За домовленістю з Туреччиною, п'ятеро наших звільнених з полону командирів будуть у повній безпеці, в комфортних умовах та під особистою протекцією президента Туреччини на якийсь час до кінця війни. Їхнім сім'ям буде забезпечена можливість з ними бачитися.

«І ще одна складова — допомогти нашим друзям та союзникам у звільненні з полону їхніх громадян», — додав президент.

За його словами, для України це було питанням честі та подяки за допомогу нашій державі,

Зеленський повідомив, що вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували у російському полоні: п'ятьох громадян Великобританії, двох громадянина США, одного громадянина Марокко, громадянина Швеції та громадянина Хорватії. Вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії.

«Ворог призначив їм довгі вироки чи страту. Ми врятували їм життя», — наголосив він.

Раніше Зеленський заявив, що путін хоче втопити Україну в крові, але при цьому він не шкодує росіян, адже багато хто з них залишиться в українській землі.

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