Спецслужби рф вербують «спостерігачів» серед іноземців для «референдумів» в Україні, – ЦОР

У рамках підготовки до проведення так званих «референдумів» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російські спецслужби в екстреному порядку ведуть роботу з вербування так званих «міжнародних спостерігачів» серед іноземних громадян. Про це з посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті повідомив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна — НАТО, Олександр Данилюк.

«У рамках підготовки до референдуму на тимчасово окупованих територіях України російські спецслужби в екстреному порядку ведуть пошук іноземних громадян, яких можна було б залучити до проведення «референдумів» в якості «міжнародних спостерігачів», — повідомив він.

За його інформацією, сьогодні переговори ведуть приблизно із сотнею іноземних громадян, більшість із яких є чинними посадовими особами у своїх країнах.

«Відповідальним за організацію візиту іноземців визначено першого заступника Ради молодих дипломатів МЗС рф Аганесяна Арега Гарегіновича. На даний момент підтвердження про свою участь вже нібито надали 3 громадяни Німеччини, 3 — Сербії, 4 — Італії та близько 10 громадян країн африканського континенту», — розповів керівник ЦОР.

Також він відмітив, що за вказівкою АП рф, у період проведення так званого «референдуму» у Донецькій та Луганській областях потрібна присутність щонайменше 15 «міжнародних спостерігачів», а в Херсонській та Запорізькій областях — по 10″.

«Варто зазначити, що такі „референдуми“ є злочином і участь у них, як для жителів окупованих територій так і для іноземців тягне за собою кримінальну відповідальність», — додав керівник Центру оборонних реформ.

Нагадаємо, 19 вересня в ОРДЛО ставленики Кремля вимагали «негайного» проведення референдуму щодо приєднання до Російської Федерації на тлі контрнаступу Збройних сил України у цьому регіоні. 20 вересня колаборанти у Херсоні та Запоріжжі також виступили за терміновий «референдум».

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), Кремль у паніці через контрнаступ ЗСУ намагається провести «референдуми», оскільки вичерпав усі доступні інструменти для зупинення просування України.

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