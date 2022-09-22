Едді Мерфі знову грає «Поліцейського з Беверлі-Гіллз»

Американська стрімінгова компанія Netflix знімає комедійний бойовик «Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Фоулі». Це буде четверта частина культової трилогії 80-х. Головну роль знову відіграє Едді Мерфі.

Нагадаємо, перша частина вийшла у прокат 1984 року. Її зняв режисер Мартін Брест. За бюджету 15 мільйонів доларів картина зібрала понад 316 мільйонів доларів.

«Поліцейський з Беверлі-Гіллз 2» вийшов у 1987 році. Другу частину зняв Тоні Скотт. Касові збори становили 300 мільйонів доларів. Третя частина з'явилася 1994 року. Вона виявилася не надто вдалою. Режисерові Джону Лендісу не вдалося повторити успіх перших двох частин. Фільм зібрав 119 мільйонів доларів, хоча був найдорожчим із усіх у цій трилогії. Його зйомки коштували 50 мільйонів доларів.

Netflix придбала права на «Поліцейського з Беверлі-Гіллз» у 2019 році у кіностудії Paramount. Точна дата виходу четвертої частини наразі не повідомляється. Натомість стало відомо, що в ній зі старого акторського складу знімається не лише Мерфі, а й інші. Зокрема, глядачі знову побачать Джаджа Рейнхолда (детектив Біллі Роузвуд), Джона Ештона (детектив Джон Тагерт), Бронсона Пінчота (гомосексуаліст Серж), Пола Райзера (детектив Джеффрі Фрідман).

Джадж Рейнхолд, Джон Ештон та Едді Мерфі в першій частині "Поліцейського з Беверлі-Гіллз"

Сюжет фільму зберігається у секреті. І це лише підігріває інтерес до проекту. Адже «Поліцейський із Беверлі-Гіллз» по праву був і залишається одним із найпопулярніших комедійних бойовиків в історії Голлівуду.

Едді Мерфі на зйомках четвертої частини у знаменній куртці детектива Акселя Фоуліі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що друга частина бойовика «Топ Ган» («Кращий стрілець») з Томом Крузом стала одним із найкасовіших фільмів цього року. На даний момент картина зібрала вже 1 мільярд 464 мільйони доларів у світовому прокаті.

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