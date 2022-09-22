Перший успіх чемпіонів світу та три голи Люксембургу у Стамбулі: відеоогляди матчів Ліги націй

У четвер, 22 вересня, на футбольних полях Європи відбулися 10 поєдинків Ліги націй, в якій напередодні збірна України була розгромлена в Шотландії.

Ліга націй. 5-й тур

Дивізіон А

Група 1

Франція — Австрія — 2:0 (Мбаппе, 56, Жиру, 65).

Чинні чемпіони світу та тріумфатори Ліги націй французи після двох нічиїх та двох поразок нарешті відсвяткували першу перемогу у турнірі, підвищивши свої шанси на збереження місця в елітному дивізіоні.

Хорватія — Данія — 2:1 (Соса, 49, Майєр, 79 — Еріксен, 77).

Становище команд: 1. Хорватія — 10 очок; 2. Данія — 9; 3. Франція — 5; 4. Австрія — 4.

Група 4

Бельгія — Уельс — 2:1 (де Брюйне, 11, Батшуайї, 38 — Мур, 50).

Польща — Нідерланди — 0:2 (Гакпо, 14, Бергвейн, 60).

Успіх голландців, у складі яких у Варшаві дебютував… 38-річний воротар «Аякса» Ремко Пасвер, відсотків на 90 забезпечив «помаранчевим» перемогу у групі та вихід до фінальної стадії турніру.

Становище команд: 1. Нідерланди — 13; 2. Бельгія — 10; 3. Польща — 4; 4. Уельс — 1.

Дивізіон С

Група 1

Туреччина — Люксембург — 3:3 (Юндер, 16, з пенальті, Шано, 39, у свої ворота, Юксек, 87 — Мартінс, 9, Сінані, 37, Родрігес, 69).

Люксембуржці в Стамбулі тричі вели в рахунку, але все ж не втримали перемогу, дозволивши команді Штефана Кунтца достроково відсвяткувати підвищення в класі. До речі, третій м'яч гостей на свій рахунок записав форвард Жерсон Родрігес, контракт якого все ще належить київському «Динамо».

Литва — Фарерські острови — 1:1 (Сливка, 44 — Андреасен, 22).

Становище команд: 1. Туреччина — 13; 2. Люксембург — 8; 4. Фарерські острови — 5; 4. Литва — 1.

Група 3

Казахстан — Білорусь — 2:1 (Габишев, 29, Зайнутдінов, 79 — Савицький, 45+3). На 94-й хвилині вилучено Тагибергена (Казахстан).

Команда Казахстану, вперше в історії обігравши білорусів, достроково виграла свою групу та підніметься у другий за силою дивізіон Ліги націй. Що ж до збірної Білорусі, то вона не перемагає в офіційних поєдинках цілих півтора роки. Більше того, у головного тренера команди Георгія Кондратьєва — 17 поразок у 22 офіційних матчах.

Словаччина — Азербайджан — 1:2 (Ірка, 90+3, з пенальті — Дадашов, 44, Хагверді, 90+5).

Становище команд: 1. Казахстан — 13; 2. Азербайджан — 7; 3. Словаччина — 6; 4. Білорусь — 2.

Дивізіон D

Група 1

Ліхтенштейн — Андорра — 0:2 (Росас, 4, Сервос, 81).

Латвія — Молдова — 1:2 (Я. Ікаунієкс, 55 — Ревенко, 26, Ніколаєску, 45).

Становище команд: 1. Латвія — 12; 2. Молдова — 10; 3. Андорра — 7; 4. Ліхтенштейн — 0.

У п'ятницю, 23 вересня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 3: Німеччина — Угорщина, Італія — Англія; дивізіон В — група 3: Фінляндія — Румунія, Боснія та Герцеговина — Чорногорія; дивізіон С — група 4: Грузія — Північна Македонія, Болгарія — Гібралтар; дивізіон D — група 2: Естонія — Мальта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі поєдинок Ліги націй Вірменія — Україна.

Фото Twitter Equipe de France

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