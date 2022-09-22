Де і коли дивитися онлайн Вірменія — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги націй

У суботу, 24 вересня, збірна України з футболу, яка після розгромної поразки на полі команди Шотландії (0:3) втратила лідерство у групі, проведе передостанній поєдинок у Лізі націй. На Республіканському стадіоні в Єревані підопічні Олександра Петракова зіграють з вірменами, яких перемогли у першій зустрічі у Лодзі (3:0).

Окрім поєдинку з Україною, суперник «жовто-синіх» провів у нинішньому розіграші турніру ще три матчі. Слідом за сенсаційною перемогою над Ірландією (1:0) підопічні іспанського фахівця Хоакіна Капарроса поступилися Шотландії на виїзді (0:2) та вдома (1:4).

До нинішньої Ліги націй Україна та Вірменія зустрічалися між собою у чотирьох поспіль відбірних циклах чемпіонатів світу та Європи (з 1997 по 2003 рік). Загалом у дев'яти проведених матчах наші хлопці не зазнали жодної поразки, у шести поєдинках здобувши перемоги і тричі зігравши внічию (різниця м'ячів — 20:8).

У майбутній грі букмекери бачать явним фаворитом команду Олександра Петракова, тренувальний табір якої після гри в Глазго залишили травмований півзахисник «Спеції» Віктор Коваленко, а також голкіпер «Шахтаря» Анатолій Трубін, який вирушив на допомогу українській «молодіжці» (в той же час до команди викликано півзахисника «Дніпра-1» Едуарда Сарапія). Наприклад, в авторитетній конторі William Hill на перемогу «жовто-синіх» можна поставити з коефіцієнтом 1,50, на нічию — 3,80, на успіх вірмен — 7,00.

У прямій трансляції матч Вірменія — Україна (арбітр — Жоау Піньєйру з Португалії) на території нашої країни, починаючи з 16:00, дивіться на телеканалах ICTV, «Інтер», «1+1» та «Суспільне», які перервуть телемарафон «Єдині новини» заради показу матчу національної збірної.

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 5-й тур

24 вересня (субота)

Вірменія — Україна 16:00 ICTV, «Інтер», «1+1», «Суспільне»

Додамо, що в іншому матчі у групі Шотландія цього ж дня (о 21:45) прийме на своєму полі Ірландію.

Становище команд групи 1: 1. Шотландія — 9 очок; 2. Україна — 7; 3. Ірландія — 4; 4. Вірменія — 3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко влаштував у збірній України «дідівщину».

Фото uaf.ua

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