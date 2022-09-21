Україна розгромлена в Шотландії: відеоогляд матчу Ліги націй

У середу, 21 вересня, збірна України після провела перенесений матч 1-го туру групового турніру Ліги націй у дивізіоні В. Суперником підопічних Олександра Петракова стала команда Шотландії, яку «жовто-сині» вже перемагали у відборі на ЧС-2022 на початку червня.

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. Перенесений матч 1-го туру

21 вересня (середа)

Шотландія — Україна — 3:0

Україна: Трубін, Караваєв, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Сидорчук, 46), Ярмоленко (Циганков, 68), Піхальонок (Зубков, 83), Малиновський, Мудрик (Ігнатенко, 83), Довбик (Яремчук, 67).

Голи: Макгінн (70), Дайкс (80, 87).

Перед матчем тренерський штаб «жовто-синіх» зіткнувся із серйозними кадровими проблемами — ціла група основних виконавців з різних причин випала з обойми та не могла допомогти команді на «Хемпден Парк». Британські транслятори дуже переживали з приводу відсутності одного з них, півзахисника Олександра Зінченка, і зрештою… включили його до стартового складу. «Я і тут, і там», — з гумором відреагував сам футболіст «Арсеналу», починаючи перегляд трансляції вдома на планшеті.

У першому таймі особливої активності в обох команд не було помітно. Трохи сміливіше вперед йшли господарі, яких підтримували з трибун майже 50 тисяч глядачів, але в моментах із ударами Адамса та Армстронга надійно зіграв у рамці Трубін.

На початку другого тайму супермомент втратив Мудрик, який після помилки воротаря, що вийшов за межі штрафного майданчика, не зміг поцілити в порожні ворота. А потім господарі по-справжньому включилися, фактично «закривши» підопічних Олександра Петракова на своїй половині поля. І якщо до певного часу нашим хлопцям відверто щастило — як, наприклад, в епізоді з влучанням Адамса в поперечину — то на 70-й хвилині «тартанові» все ж таки досягли свого і відкрили рахунок у матчі. Після розіграшу стандарту та подачі з лівого флангу наші захисники не змогли вибити м'яч, у підсумку Макгінн виграв позиційну боротьбу у Бондаря у штрафному майданчику й точно пробив у кут.

За десять хвилин шотландці фактично зняли всі питання про переможця. До взяття воріт призвело ще одне стандартне положення — після подачі з кутового (і знову з лівого флангу!) Дайкс виграв верхову боротьбу та головою переправив м'яч у ворота. А буквально перед фінальним свистком господарі довели рахунок до розгромного, причому Дайкс забив гол-близнюк, знову замкнувши подачу з кутового.

У підсумку, 0:3 — розгромна поразка України у Глазго. Тепер у підопічних Олександра Петракова є кілька днів, щоб встати з колін, оговтатися й у двох поєдинках Ліги націй, що залишилися, досягти максимального результату.

Становище команд групи 1: 1. Шотландія — 9 очок; 2. Україна — 7; 3. Ірландія — 4; 4. Вірменія — 3.

У п'ятому турі в суботу, 24 вересня, буде зіграно наступні матчі: Вірменія — Україна, Шотландія — Ірландія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Словаччина — Україна за право зіграти на молодіжному чемпіонаті Європи.

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