З 2023 року буде інакше: податкова попередила підприємців про нововведення

В Україні, де після початку широкомасштабного вторгнення відтерміновували запровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців, з 2023 року почнуть діяти нові правила.

В потатковій службі попередили торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб, що наступного року вони мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

Виняток — фізичні осіби-підприємці, які є платниками єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що наразі уряд не планує жодних змін щодо ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та ЄСВ.

Фото Pixabay

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