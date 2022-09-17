Шмигаль розкрив карти: стало відомо, скільки податків доведеться сплачувати українцям у 2023 році

Кабінет Міністрів України, який днями розширив перелік претендентів на житлову субсидію, найближчим часом не планує вносити зміни до Податкового кодексу. Про це повідомив прем"єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Укрінформ.

«Проєкт державного бюджету на 2023 рік базується на тій податковій базі, що є… Ми не плануємо зміни до податкової бази», — сказав він.

Прем’єр зауважив, що, в контексті податків, Верховна Рада незабаром поверне акциз на пальне, який було скасовано для подолання паливної кризи.

«З точки зору ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ми не плануємо ніяких змін», — наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що в уряду є плани, як зробити Україну більш привабливою для інвесторів, однак це перспектива декількох років, яка буде вже по завершенню війни.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кабмін підтримав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на пальне, які діяли до повномасштабного вторгнення. Також в Україні було продовжено термін проведення податкової амністії до 1 березня 2023 року.

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