«Не сотні тисяч»: в Міноборони повідомили про втрати ЗСУ

Нещодавно в Україні озвучувалися втрати Збройних Сил України за час широкомасштабного вторгнення — близько 9 тися загиблих бійців.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, остаточно дані не встановлені, бо наразі невідомо, скільки військових загинуло в Маріуполі. Про це вона розповіла в ефірі «ISLND TV».

Вона відзначила, що дані про втрати засекретили у тому числі й через це, що подібна інформація використовується при плануванні бойових дій та може бути корисною ворогові.

«Це не сотні тисяч, слава Богу… Озвучувалася цифра близько 9 тисяч кілька тижнів тому. Безумовно, у нас є Маріуполь, де ми до кінця не знаємо кількість загиблих. Це тисячі, але це точно не сотні тисяч», — зазначила вона та вкотре підкреслила, що йдеться виключно про військових

«Якщо у них ( у россіян, — Авт.) більше 50 тисяч, а у нас ми називаємо близько 9 тисяч, ну трошки зараз уже більше, звісно», — сказала вона.

Нагадаємо, що в росії разів у десять зменшують кількість своїх загиблих в Україні. Так, міністр оборони рф сергій шойгу стверджував, що під час «сво» загинули близько шести тисяч росіян. Та, схоже, цьому не повірили навіть самі росіяни.

Наразі у Генштабі ЗСУ зазначають, що орієнтовні втрати ворога на ранок 23 вересня складали 56 060 вбитими.

Фото з Вікіпедії

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