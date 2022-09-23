На Луганщині здобиччю ЗСУ став ще один рашистський генерал, — Генштаб

Протягом доби, що минула, ворог завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Росіяни обстрілювали, зокрема, Донецьку та Миколаївську області, а також Дніпропетровщину та Запоріжжя. Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка. Наша авіація уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ППО на різних напрямках знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 — артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

А в оперативному командуванні «Південь» додали, що на цьому напрямку українська авіація нанесла 13 ударів по ворогу, силами ППО в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, скерованих ворогом по позиціях ЗСУ. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі із ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, складу з боєприпасами — в Бериславському.

У чергове контрольним вогневим ураженням було зупинено намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки через Каховський міст. Наразі підтверджені втрати ворога складають 18 рашистів, 3 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», 2 танки та 2 одиниці іншої авто-бронетехніки. Дані дорозвідуються. Також підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.

За добу, що минула, було ліквідовано ще 550 окупантів та значна кількість техніки ворога. Зокрема, 18 танків та 14 артиллерійських систем. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Генштаб ЗСУ

У Генштабі додають, що противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. Так, в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії генерал-майора Олега Цокова. Він був призначений командувати цією дивізією у серпні 2022 року, а вже 20 вересня пораненого генерала евакуювали.

Фото з Вікіпедії

«З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом. Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, 19 вересня у Горлівці представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ані на їхній вік, ані на стан здоров’я. У період з 18 по 20 вересня цього року в Луганському СІЗО представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених», — повідомили у Генштабі та додали, що в окупованому Криму місцева «влада» планує основну кількість резервістів набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації імені маршала Василевського.

А президент України у своєму відеозверненні зазначав, що хоч росіяни і оголосили про часткову мобілізацію 300 тисяч осіб, та насправді вони хочуть призвати у військо до мільйона громадян.

Фото Генштабу ЗСУ

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