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Погода

Українцям зненацька пообіцяли потепління на вихідні

15:57 23 вересня 2022
Жовте листя

Опади, які останнім часом охопили Україну, відступатимуть від західних областей України найближчої ночі, а у неділю, 25 вересня, суха погода охопить всі області.

«Найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях, а у ніч на неділю вони поширяться до півночі України та центральних областей (окрім Дніпропетровщини)», — попереджає синопткиня Наталія Діденко.

За її прогнозами, у суботу, 24 вересня, дощі місцями ще пройдуть на півночі, у центрі, на сході та півдні. У західних областях — без опадів. А у неділю, 25 вересня, в Україні істотних опадів не передбачається.

У суботу денна температура повітря становитиме в більшості областей +11+16 градусів. А у неділю потеплішає — очікується до +14+17 градусів, у південній частині — до +15+20 градусів.

В Києві у неділю вдень буде до +15+17 градусів (нічні заморозки можливі хіба що на околицях та по області), західний вітер очікується незначним, дощу не буде. А ось у суботу є ймовірність невеликого дощу, поривчастого північно-західного вітру, температура повітря не перевищуватиме +12 +13 градусів.

Матеріал «Бабине літо вже не за горами: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні наприкінці вересня», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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