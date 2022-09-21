Бабине літо вже не за горами: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні наприкінці вересня

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», початок поточного тижня, як і прогнозувалося, був холодним, вітряним та з нічними дощами. Негода принесла в Україну і перший сніг, який випав у Карпатах. Чи варто чекати на кардинальну зміну синоптичної картини в країні наприкінці вересня? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталі Голені.

За даними Укргідрометцентру, у середу, 21 вересня, невеликі дощі можливі на заході та півночі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 10, а ось на сході та півдні місцями повітря прогріється до 19 градусів тепла.

У четвер, 22 вересня, невеликі дощі очікуються на заході, півночі та в центрі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 10, а ось на сході та півдні місцями повітря прогріється до 19 градусів тепла.

У п'ятницю, 23 вересня, дощі можливі в багатьох районах країни, окрім півдня, швидкість вітру — близько 8 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 8, а от у Криму повітря прогріється до 18 градусів тепла.

У суботу, 24 вересня, невеликі дощі можливі у багатьох районах країни, окрім сходу, швидкість вітру — близько 8 метрів за секунду. Вдень на Житомирщині стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 10, а от на сході та півдні місцями повітря прогріється до 17 градусів тепла.

У неділю, 25 вересня, невеликий дощ можливий на півночі, сході та місцями в центрі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півночі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 11, а от на Одещині повітря прогріється до 19 градусів тепла.

За словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені, у період з 26 по 29 вересня очікується нестабільна погода в Україні. Так, 26 вересня буде переважно без опадів, щоправда, на заході країни можливий невеликий дощ. 27 вересня очікується переміщення атмосферного фронту із заходу на схід. А ось 28−29 вересня з південного заходу на південний схід також пройде фронт, який принесе в більшість областей дощі, правда в південній частині буде переважно без опадів. «Температура в цей період очікується: ночами українські термометри коливатимуться від 6 до 12 градусів тепла, вдень очікується 12−18 тепла, на півдні та сході країни ночами можливо 10−16 вище за нуль, вдень до плюс 18−24, а от 28−29 вересня можливе підвищення температури на 2−4 градуси», — додала синоптик.

Раніше директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, чи варто очікувати сильних морозів зимою.

Фото: pixabay.com

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