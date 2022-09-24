«Тато тепер — автомобіль»: Коля Серга написав жорстку пісню про путінську мобілізацію

Відомий телеведучий, а також співак та музикант Микола Серга продовжує висміювати путінський режим та росіян, які зберігають до нього прихильність.

У своєму акаунті в Instagram Коля опублікував пост під промовистою назвою «Ну що, почалася акція „москвича“ за москвича».

У самому ролику він виконує речитатив на мотив пісні Алли Пугачової кінця 70-х «Тато купив автомобіль».

Тільки з трохи зміненими словами:

«В доме волнения,

шум, удивления.

Это не сказка, а быль.

Где-то за городом, очень недорого

папа теперь — автомобиль».

Своєю піснею Коля, очевидно, висміює продажність росіян, які легко погоджуються відправляти на смерть своїх близьких, сподіваючись отримати після їхньої загибелі від держави нову «Ладу» або «Москвич».

«Жарт смішний, ситуація страшна», «Чому я так тішуся?», «Збіг? Не думаю», «Трансформери по-російськи. Ось це російська кмітливість», — пишуть українці в коментарях.

Особливо сумно ситуація виглядає порівняно з веселою піснею Примадонни, яку, ймовірно, слухали багато хто з тих, хто зараз перетворився на «автомобіль».

Нагадаємо, раніше Серга, який поповнив лави ЗСУ, розповів російській телеведучій Регіні Тодоренко про долю її колишнього коханого, якого рашисти застрелили у Бучі.

Фото instagram.com/thekolya/

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