«Добре бути тупим, можна жити в росії»: Коля Серга влучно висміяв росіян

Відомий український співак та телеведучий Микола Серга, який зараз у лавах тероборони захищає рідну Одесу, написав влучний вірш, у якому висміяв росіян. Так артист відреагував на публікації росЗМІ та росіян у соціальних мережах про те, що удар по Кремнчугу — це постановка, як у Бучі та в Ірпені. Після того, як у мирному торговому центрі загинуло понад 20 людей, десятки зазнали поранень, рашисти цинічно спростовували ракетний удар. Це вкотре доводить — усі вони підтримують агресивну політику кремля, геноцид українського народу та радіють загибелі мирних мешканців. Їхні недалекі уми повністю поневолила примітивна пропаганда.

«Ви ж розумієте, що тупість — це не виправдання. Немає жодного виправдання тому, що робить росія. І кожен згодний з її діями чи бездіяльний росіянин уже проклятий. І це прокляття триматиметься стільки, скільки достатньо для того, щоб культурні та соціальні алгоритми росії та її п'явок були знищені», — написав Коля Серга в Інстаграм під відео, на якому він читає вірш.

«Хорошо быть тупым

Можно жить в России,

Можно Путина любить,

Видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым,

Можно втычить в телик,

Душу медленно губить

В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,

Да и ту с ошибкой,

В некролог себя вплетать

Свастикой рашистской.

Раніше Коля Серга обурився цинічною реакцією колишньої колеги Регіни Тодоренко на вбивство у Бучі її колишнього хлопця. Він показав публічно скріни їхнього листування.

Співачка Ірина Білик викреслила із життя українських артистів, які мовчать про війну та підтримують політику путлера. До таких вона віднесла Таїсію Повалій та Ігоря Ліхуту.

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