Де дивитися онлайн Україна — Словаччина: розклад трансляцій матчу за право зіграти на молодіжному ЧЄ

У вівторок, 27 вересня, молодіжна збірна України проведе в польській Бельсько-Бялі матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Євро-2023 (U21) проти Словаччини. Нагадаємо, перший поєдинок у Жиліні завершився перемогою господарів із мінімальною перевагою (3:2).

Раніше команди двічі грали у фінальних турнірах континентальної першості. «Жовто-сині» у 2006-му стали віцечемпіонами Європи, поступившись у фіналі Нідерландам (0:3), а словаки на домашньому турнірі в 2000-му вийшли з групи з другого місця, але в матчі за «бронзу» мінімально програли Іспанії (0:1).

Букмекери в майбутній зустрічі віддають перевагу «жовто-синім», яким через дискваліфікацію за перебір жовтих карток не допоможе основний захисник Костянтин Вівчаренко. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» приймають ставки на перемогу підопічних Руслана Ротаня з коефіцієнтом 1,90, на нічию — 3,65, на успіх команди Ярослава Кентоша — 3,70. А ось на вихід до фінальної частини фаворитами після першого матчу є словаки — 2,69 на нашу команду та 1,43 на суперника.

У прямій трансляції матч Україна — Словаччина (початок — о 18:30 за київським часом) покажуть на території України регіональні канали «Суспільного», а також Youtube-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Плей-оф відбору на ЧЄ-2023 (U21). Матч-відповідь

27 вересня (вівторок)

Україна — Словаччина 19:00 «Суспільне» (регіональні канали), Youtube-канал УАФ

Зазначимо, що фінальний турнір чемпіонату Європи за участю 16 команд пройде у червні-липні 2023 року в Румунії, де відбудеться матч-відкриття, та Грузії, яка прийме фінальний поєдинок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги націй Вірменія — Україна.

Фото Словацького футбольного союзу

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