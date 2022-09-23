Українська «молодіжка» мінімально програла Словаччині першу зустріч за путівку на Євро-2023: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 23 вересня, молодіжна збірна України, яка посіла друге місце у відбірній групі Євро-2023 (U21), провела у словацькій Жиліні перший матч раунду плей-оф за право зіграти у фінальному турнірі.

Чемпіонат Європи-2023 (U21). Раунд плей-оф відбору. Перший матч

Словаччина U21 — Україна U21 — 3:2 (1:1)

Україна U21: Трубін, Сич, Сирота, Батагов (Таловєров, 60), Вівчаренко, Бондаренко, Михайленко (Назаренко, 60), Судаков, Криськів (Кухаревич, 86), В'юнник (Очеретько, 71), Ванат (Сікан, 71).

Голи: Суслов (10), Стрелец (46, 53) — В'юнник (17), Ванат (49).

Старт поєдинку для підопічних Руслана Ротаня вийшов не з приємних. Уже на 9-й хвилині наша команда «привезла» у свої ворота пенальті. Удар Суслова з «точки» Трубін потягнув, але на добивання зреагувати не зміг. Щоправда, «жовто-синім» швидко вдалося відігратися, коли Судаков пробив зі штрафного з 25-ти метрів, воротар парирував, але першим на добиванні опинився В'юнник, який точно пробив по воротах.

Дебют другого тайму знову виявився за господарями, які одразу подвоїли свою перевагу. І знову підопічним Руслана Ротаня вдалося швидко відігратися — це Бондаренко пройшов до лицьової по місцю лівого інсайду, і Ванату залишалося лише підставити ногу, щоб переправити м'яча у ворота з меж воротарської.

Господарям невдовзі вдалося забити втретє після удару з-за меж штрафного майданчика, і цього разу в наших хлопців не знайшлося, що відповісти. У свою чергу господарі були близькими до того, щоб збільшити свою перевагу, але в кількох епізодах надійно зіграв Трубін. Тож мінімальна поразка — не найгірший варіант для «жовто-синіх» перед поєдинком-відповіддю, який пройде 27 вересня в польській Бельсько-Бялі.

В інших перших матчах раунду плей-оф відбору було зафіксовано такі результати: Ісландія — Чехія — 1:2, Данія — Хорватія — 2:1. Поєдинок Ірландія — Ізраїль завершиться пізно ввечері.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна розгромлена в Шотландії в рамках Ліги націй.

Фото УАФ

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