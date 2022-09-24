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Події

Вбивав, розчленяв та їв собак: чоловік отримав п'ять років за жорстоке поводження з тваринами

12:54 24 вересня 2022
суд

Жителя Коростишівського району засудили за жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їхньої загибелі. Чоловік проведе за ґратами 5 років, повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з двома тваринами, умисному вбивстві їх з особливою жорстокістю.

У ході судового розгляду доведено, що злочин 27-річний мешканець одного з сіл Коростишівського району скоїв у лютому 2021 року.

Він заманив на своє подвір'я вівчарку та ще одного бездомного собаку, і застосовуючи господарські інструменти, у гаражі з особливою жорстокістю вбив їх, розчленив на частини, а потім з'їв.

У суді зловмисник свою провину визнав, однак у скоєному не покаявся.

Проведеною судово-психіатричною експертизою встановлено, що обвинувачений має певні розлади здоров'я, але вони не впливають на контролювання своїх дій та несення відповідальності за них.

«У ході досудового розслідування підозрюваний неодноразово порушував вимоги запобіжного заходу — перебування під цілодобовим домашнім арештом, що викликало побоювання односельців, у зв'язку з чим йому змінено запобіжний захід на утримання під вартою, останні три місяці — на перебування під заставою» , — йдеться у повідомленні.

Вироком суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років та стягнуто 50 тис. грн. моральної шкоди на користь потерпілої.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили торговців рідкісними тваринами. Чоловік і жінка, які мали близько 400 диких та екзотичних тварин, продавали їх через інтернет. Утримувалися тварини, що занесені до Червоної книги, в умовах, що не відповідають їх біологічним та індивідуальним особливостям.

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