«Необхідно одразу дати попити»: як допомогти тварині, яка довго знаходилася закритою в будинку

В той час як більшість українців рятували домашніх улюбленців, навіть ризикуючи життям, деякі власники під час евакуації, на жаль, залишали тварин у зачинених квартирах та будинках, надаючи перевагу власним речам, а не живим істотам. Що відбувається із твариною, яку залишили напризволяще, і як їй допомогти — розповів ветеринарний лікар Едуард Котляров.

«Собаки та коти дуже чутливі до нестачі води. Песики без води можуть прожити до 3 діб, а коти — протягом 5, — каже ветеринар. — Коти трохи більш стійкі до відсутності води завдяки своєму субтропічному походженню та здатності нирок концентрувати сечу, зберігаючи воду. Проте велике значення мають умови навколишнього середовища, особливо температура та вологість повітря.

Без їжі собака може вижити до 38 днів. Це пов’язано з особливістю їхнього харчування. Травна система собак пристосована до поїдання великих об’ємів їжі з досить великими інтервалами. Цим вони завдячують своїм диким предкам, які їли досхочу, лише коли їхнє полювання було вдалим.

Коти гірше переносять голодування — лише до 20 днів. Проте вже через 1−2 доби у них можуть початися необоротні процеси у печінці. Це пов’язано з їхньою харчовою поведінкою — постійне полювання та часте харчування невеликими об’ємами".

Якщо тварина перебувала довгий час без їжі та води, за словами ветеринара, необхідно відразу дати їй попити.

«Якщо вона сама не в змозі це зробити, то її можна напоїти зі шприца без голки водою, глюкозою або розчином води з цукром (вода має бути помірно солодка). Також можна використовувати людський препарат Регідрон для відновлення водного балансу. Після цього можна запропонувати тварині їжу. Необхідно відразу доставити тварину до ветеринарної клініки. Якщо такої змоги немає, то хоча б зв’язатися з ветеринарним лікарем телефоном».

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