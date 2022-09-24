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Суспільство та люди

Субсидії в Україні виплачуватимуть по-новому: що відомо

13:17 24 вересня 2022
гроші

В Україні змінили порядок призначення та виплати житлових субсидій. Уряд ухвалив нову постанову № 1041 від 16 вересня з цього питання. Про це в етері «Українського радіо» розповів голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус.

За його словами, Пенсійний фонд виплачуватиме субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня — призначатиме субсидії.

Документи для призначення субсидій потрібно подавати до:
- управління з питань соціального захисту населення,
- місцеві органи влади,
- Центри надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання),
- органи Пенсійного фонду України — незалежно від місця проживання.

Заяву та декларацію можна надіслати:
- поштою;
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
- мобільний додаток Пенсійного фонду;
- портал «Дія»,
- офіційний вебсайт Мінсоцполітики чи інформаційні системи органів місцевого самоврядування;
- інформаційні системи Мінсоцполітики (для тих, хто має КЕП — кваліфікований сертифікат електронного підпису).

У документі йдеться про те, що всі структурні підрозділи соцзахисту населення передадуть органам Пенсійного фонду пакети документів про звернення за призначенням житлових субсидій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні змінять правила оформлення субсидій.

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