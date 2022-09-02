Долучать систему Пенсійного фонду: як в Україні змінять правила оформлення субсидій

Міністерство соцполітики виступило з ініціативою зміни правил оформлення субсидій. Робиться це для того, щоб люди, які під час війни залишили свої будинки, могли отримати виплати та подати документи на субсидію.



За інформацією міністерства, заяву на допомогу можна буде подати не лише до органів соцзахисту за місцем реєстрації, а й через онлайн-систему Пенсійного фонду.

Як відомо, за чинними правилами для отримання субсидії за новою адресою потрібно повідомити про це орган соцзахисту, який знаходиться за старою адресою, а вже після цього заново оформлювати субсидію.

Процедура займає деякий час. Не всі можуть це зробити, якщо органи соцзахисту залишилися на окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

«Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить ухвалити документи громадян на отримання житлових субсидій та пільг у будь-якій точці України», — повідомили у відомстві.

Крім того, документи зберігатимуться в електронній формі, що забезпечить захист інформації, максимальну інформаційну взаємодію з держреєстром пошкодженого та знищеного майна та іншими державними реєстрами.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, як отримати субсидію, якщо є борги щодо оплати ЖКГ.

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