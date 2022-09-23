Чи виплачуватимуть в Україні субсидію біженцям, які виїхали за кордон: ухвалено важливе рішення

Кабінет міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

В уряді вирішили, що державну допомогу на оплату комуналки зможуть отримувати й ті україїнці, які виїхали за кордон, рятуючися від війни. Адже в чинному законодавстві йшлося, що субсидії припиняли виплачувати через два місяці після того, як людина покинула Україну. У той же час соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування для таких домогосподарств на період перебування людей за кордоном не розраховуватимуться.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що розраховуватимуть допомогу громадянам від держави за новим принципом. Йдеться про екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив'язки» людини до місця проживання.

У той же час людям, які приймають у себе внутрішніх переселенців за програмою «Прихисток» в Україні, в опалювальний період виплачуватимуть компенсацію із розрахунку 900 гривень за одну особу.

Фото Pixabay

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