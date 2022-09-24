Наказував катувати українців у Херсоні: встановлено особу чергового путінського військового ката

СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні — ним виявився

заступник начальника управління росгвардії по Ростовській області, полковник поліції Олександр Науменко із позивним «Альфа».

За даними слідства СБУ, з березня саме Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань рф у тимчасово окупованому Херсоні, і за його наказами в місті відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Науменко особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні, віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі росіянину оголошено підозру за частиною 1 статті 438 («Порушення законів та звичаїв війни») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, аналітики впевнені, що саме звільнення Херсона стане третім ударом, який путінська влада не переживе.

Фото Суспільне

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