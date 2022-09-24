Наказував катувати українців у Херсоні: встановлено особу чергового путінського військового ката
СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні — ним виявився
заступник начальника управління росгвардії по Ростовській області, полковник поліції Олександр Науменко із позивним «Альфа».
За даними слідства СБУ, з березня саме Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань рф у тимчасово окупованому Херсоні, і за його наказами в місті відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.
Науменко особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні, віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.
Наразі росіянину оголошено підозру за частиною 1 статті 438 («Порушення законів та звичаїв війни») Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, аналітики впевнені, що саме звільнення Херсона стане третім ударом, який путінська влада не переживе.
Фото Суспільне670
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