Херсон стане третім ударом: відомий політтехнолог розповів, коли рухне режим путіна

Політтехнолог Михайло Шейтельман, який раніше не виключав удару ЗСУ по Кримському мосту, вважає, що в кремлі не можуть об'єктивно оцінювати ситуацію на полі бою, тому не прийматимуть рішення про виведення військ з Правобережжя Херсонщини.

В ефірі «24 каналу» він заявив, що новий провал може стати кінцем правління путіна. На думку експерта, за період війни проти України кремль вже отримав дві великі поразки, які докорінно вплинули на ситуацію.

Перший удар — під Києвом, коли крах російської військової операції та російської військової машини побачив увесь світ. Другий — на Харківщині під час успішного контрнаступу ЗСУ. Шейтельман вважає, що ця операція мала інший сенс: якщо під Києвом був крах планів захоплення столиці України, то під Харковом російська армія просто тікала.

«Це була некерована ситуація, і це було найважливішим фактором. Якби території взяли штурмом за два місяці, не було б такої тотальної поразки і все не сприймалося б так», — додав він.

Експерт зазначив, що рішення про втечу з Ізюма ухвалили невідомі офіцери, які перебували у безпосередньому епіцентрі боїв: «кремль не віддавав наказу на відхід з Ізюма. Це були не путін, це вирішували люди на місці, які розуміли реальні обставини і розуміли, скільки людей потрапило б у полон. Я впевнений, що рішення щодо Херсона так само ухвалять якісь офіцери на місці. Це не буде рішенням зверху. Це рішення буде ухваленим за фактом».

Політтехнолог вважає, що звільнення Херсона стане третім ударом, який путінська влада не переживе. «Як я вважаю, особисто путін не переживе. Після цього він не залишиться при владі», — додав він.

Михайло Шейтельман відзначив, що зараз окупанти організують переправи на Херсонщині, що може свідчити про підготовку ними шляхів для відступу.

Раніше політтехнолог зазначав, що в росії населення сім місяців переконували, що «спецоперація» йде за планом, а тепер ніяк не зможуть змінити риторику. Михайло Шейтельман вважає, що путін і його соратники не можуть визнати поразки у війні з низки причин, у тому числі й через страх втратити владу.

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