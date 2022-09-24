Лоукостер Wizz Air виділив для українців безкоштовні квитки: як їх отримати

Українці можуть скористатися безкоштовними квитками угорського лоукостера Wizz Air. Наразі пропозиції діють між країнами західної та центральної Європи, а також з Великої Британії.

Квитками можна скористатися з 15 вересня до 8 грудня 2022 року, пише uamedia.

Пасажири можуть мати одну ручну поклажу розміром 40×30×20 сантиметрів. Додатковий багаж необхідно реєструвати та оплачувати згідно з тарифами авіакомпанії.

При цьому 0 євро на квитки поширюється лише на бронювання, зроблені на wizzair.com/#/rescue — там потрібно ввести номер українського паспорта у відповідне поле, а також показати його та необхідні візові/проїзні документи в аеропорту.

Як відомо, в останній місяць літа лоукостер виділив 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України.

Нагадаємо, Канада, яка приймає у себе українських біженців, також пропонує їм безкоштовні квитки на рейси до різних міст країни.

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