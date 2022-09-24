41.38 / 42.44 40.32 / 41.58
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Лоукостер Wizz Air виділив для українців безкоштовні квитки: як їх отримати

18:48 24 вересня 2022
літак

Українці можуть скористатися безкоштовними квитками угорського лоукостера Wizz Air. Наразі пропозиції діють між країнами західної та центральної Європи, а також з Великої Британії.

Квитками можна скористатися з 15 вересня до 8 грудня 2022 року, пише uamedia.

Пасажири можуть мати одну ручну поклажу розміром 40×30×20 сантиметрів. Додатковий багаж необхідно реєструвати та оплачувати згідно з тарифами авіакомпанії.

При цьому 0 євро на квитки поширюється лише на бронювання, зроблені на wizzair.com/#/rescue — там потрібно ввести номер українського паспорта у відповідне поле, а також показати його та необхідні візові/проїзні документи в аеропорту.

Як відомо, в останній місяць літа лоукостер виділив 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України.

Нагадаємо, Канада, яка приймає у себе українських біженців, також пропонує їм безкоштовні квитки на рейси до різних міст країни.

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

«Новий рецепт салату, який з’їдається одразу»: для приготування потрібно лише 5 хвилин

Раян Грентхем

Популярний канадський актор отримав довічний термін за вбивство матері

Євген Брах

«Було честю битися поруч»: у бою з рашистами загинув військовий блогер Євген «Малі» Брах

Банківські картки

З 2023 року буде інакше: податкова попередила підприємців про нововведення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту