Українцям стали доступні безкоштовні авіаквитки до Канади: як їх отримати

Канада не лише передає Україні необхідне озброєння, а й надає допомогу у гуманітарних питаннях — дає захист українським біженцям.

У Фонді Ukraine2Canda Travel Fund повідомили, що українці, які рятуються від війни, можуть отримати безкоштовні квитки на рейси до Канади.

Видача квитків відбувається по черзі, кожні 15 днів — видають по 300 квитків. Загалом за цією програмою планують відправити до Канади щонайменше 10 тисяч біженців з України.

Щоб мати право на безкоштовний переліт до країни, потрібно:

- мати дійсну візу за програмою CUAET;

- бути готовими вилетіти до Канади протягом наступних 30 днів;

- не подавати заявки на безкоштовні білети від інших організацій.

«Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст у Канаді. Для цього під час реєстрації потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс комерційних авіаліній. Квитки надаватимуться безкоштовно за рахунок програми», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всі члени однієї сім'ї, які подаватимуться на рейс разом, мають змогу отримати одне бронювання та полетять разом.

Для кількох сімей програма не може гарантувати той самий рейс, однак у заявці можна вказати таке побажання, і організація намагатиметься згрупувати сім'ї та друзів на єдині рейси.

Перед реєстрацією на рейс до Канади потрібно підготувати фото паспорта, отримані візи за програмою CUAET, а також COVID-сертифікат.

Для дітей, що подорожують з одним з батьків — письмова згода іншого з контактними даними та фото паспорта (нотаріально завіряти документ не обов'язково).

Протягом одного тижня після реєстрації з охочим вилетіти зв'яжуться, щоб уточнити деталі польоту.

Реєстрація на безкоштовні рейси до Канади з європейських міст відбудеться 15 серпня, починаючи з 17:00 на головній сторінці сайту. Але краще перевіряти відкриття реєстрації раніше, оскільки зазвичай попит на безкоштовний переліт дуже високий.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українцям, які постраждали під час війни з росією, отримати матеріальну допомогу від неурядових організацій.

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