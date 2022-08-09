Українцям стали доступні безкоштовні авіаквитки до Канади: як їх отримати
Канада не лише передає Україні необхідне озброєння, а й надає допомогу у гуманітарних питаннях — дає захист українським біженцям.
У Фонді Ukraine2Canda Travel Fund повідомили, що українці, які рятуються від війни, можуть отримати безкоштовні квитки на рейси до Канади.
Видача квитків відбувається по черзі, кожні 15 днів — видають по 300 квитків. Загалом за цією програмою планують відправити до Канади щонайменше 10 тисяч біженців з України.
Щоб мати право на безкоштовний переліт до країни, потрібно:
- мати дійсну візу за програмою CUAET;
- бути готовими вилетіти до Канади протягом наступних 30 днів;
- не подавати заявки на безкоштовні білети від інших організацій.
«Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст у Канаді. Для цього під час реєстрації потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Програма підбере найбільш наближений до ваших координат рейс комерційних авіаліній. Квитки надаватимуться безкоштовно за рахунок програми», — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що всі члени однієї сім'ї, які подаватимуться на рейс разом, мають змогу отримати одне бронювання та полетять разом.
Для кількох сімей програма не може гарантувати той самий рейс, однак у заявці можна вказати таке побажання, і організація намагатиметься згрупувати сім'ї та друзів на єдині рейси.
Перед реєстрацією на рейс до Канади потрібно підготувати фото паспорта, отримані візи за програмою CUAET, а також COVID-сертифікат.
Для дітей, що подорожують з одним з батьків — письмова згода іншого з контактними даними та фото паспорта (нотаріально завіряти документ не обов'язково).
Протягом одного тижня після реєстрації з охочим вилетіти зв'яжуться, щоб уточнити деталі польоту.
Реєстрація на безкоштовні рейси до Канади з європейських міст відбудеться 15 серпня, починаючи з 17:00 на головній сторінці сайту. Але краще перевіряти відкриття реєстрації раніше, оскільки зазвичай попит на безкоштовний переліт дуже високий.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українцям, які постраждали під час війни з росією, отримати матеріальну допомогу від неурядових організацій.267
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram