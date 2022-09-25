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Культовий серіал «Корона»: Netflix оголосила дату прем'єри п'ятого сезону

23:59 24 вересня 2022
Імельда Стонтон у ролі Єлизавети II

У суботу, 24 вересня, американська стрімінгова компанія Netflix представила короткий трейлер п'ятого сезону серіалу «Корона» та оголосила дату його прем'єри. Він стане доступним для передплатників Netflix 9 листопада. Як і в кожному з чотирьох попередніх сезонів, п'ятий складатиметься із 10 серій. Вони охоплюють події, які відбувалися із членами британської королівської родини у 90-х роках минулого століття.

Головним у п'ятому сезоні стане крах шлюбу принца Чарльза та Діани. Проте загибель леді Ді глядачі поки що не побачать. Цю трагедію творці «Корони» вирішили показати у шостому сезоні, який, мабуть, стане заключним.

Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани

Діану у п'ятому сезоні грає Елізабет Дебікі. Вона змінила Емму Коррін. Роль Чарльза дісталася популярному акторові Домініку Весту. Королеву Єлизавету ІІ тепер грає Імельда Стонтон. Джонатан Прайс втілить на екрані принца Філіпа. Леслі Менвілл дісталася роль принцеси Маргарет. Принца Ендрю грає Джеймс Мюррей. Ще один важливий персонаж п'ятого сезону — Доді аль-Файєд. Його грає британський актор Халід Абдалла.

Домінік Вест у ролі принца Чарльза

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Netflix розпочав зйомки четвертої частини культового комедійного бойовика «Поліцейський з Беверлі-Хіллз» з Едді Мерфі в головній ролі.

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